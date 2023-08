Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird sexuell belästigt und mit Bierflasche bedroht

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht von Montag (07.08.2023) auf Dienstag wurde eine 41-jährige Frau von einem ebenfalls 41-jährigen Mann sexuell belästigt und im Anschluss mit einer Bierflasche bedroht. Die aus Soest kommende Frau war gegen Mitternacht zusammen mit einem Bekannten zu Fuß in der Martin-Luther-Straße unterwegs. Plötzlich kam ein ihr unbekannter Mann von hinten auf sie zu und fasste ihr an das Gesäß. Dabei sagte er mehrfach "lass uns ficken". Als der Bekannte der Frau dem 41-Jährigen unmissverständlich mitteilte, er solle abhauen, griff dieser eine Bierflasche und schlug in Richtung der Frau. Er konnte daraufhin von dem Bekannten zu Boden gestoßen werden. Gegenüber einer alarmierten Polizeistreife gab der Mann an, dass er das Recht dazu habe in Deutschland Straftaten zu begehen. Er wurde angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (sch)

