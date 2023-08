Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Mann mit lebensbedrohlicher Schnittverletzung in Wohnung angetroffen

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstag (08.08.) wurden Polizisten zu einem in der Eckeseyer Straße befindlichen Mehrfamilienhaus alarmiert. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen 51-Jährigen, der eine lebensbedrohliche Schnittverletzung im Bauchraum hatte. Der Mann hielt sich gegen 3.30 Uhr in der Wohnung einer 47-Jährigen auf und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die ebenfalls in der Wohnung anwesende Hagenerin wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei Hagen nahm die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes auf und richtete eine Mordkommission ein. Weitere Auskünfte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden. (arn)

