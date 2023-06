Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Taschendieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Einen 46-jährigen Taschendieb haben Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen. Der wohnsitzlose Mann hatte am 20 Juni einem Reisenden die Aktentasche in einem abfahrbereiten ICE im Hauptbahnhof Frankfurt am Main gestohlen. Aufgrund einer Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann erkannt und kurz darauf festgenommen. In der Wache der Bundespolizei wurden seine Personalien festgestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Den Verbleib der Aktentasche, deren Wert der Geschädigte mit etwa 2500 Euro bezifferte, konnte nicht mehr geklärt werden.

Der 46-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

