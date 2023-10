Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen, 79336 Herbolzheim, Eisenbahnstraße Am Samstag, 14.10.2023, 04:16 Uhr, kam es in Herbolzheim, Eisenbahnstraße, zu einem Einbruch in ein dort befindliches Mehrfamilienhaus. Auf Grund von Baumaßnahmen ist an dem Anwesen zur Zeit ein Baugerüst angebracht. Der oder die Täter gelangten über dieses Baugerüst in das 2. OG und verschafften sich so den Zugang zur Wohnung des Geschädigten. ...

