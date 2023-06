Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer in der Münchgrabenstraße

Lambsheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 28.06.2023 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in an der Einmündung der Münchgrabenstraße und Friedhofstraßein Lambsheim. Gegen 18:45 Uhr befuhr eine 39-Jährige Autofahrerin die Friedhofstraße in Lambsheim, ein Radfahrer biegt aus der Münchgrabenstraße in die Friedhofstraße ab. Beim Abbiegen streift der Radfahrer das Auto mit dem Lenker und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Radfahrer wird laut der Geschädigten wie folgt beschrieben: Osteuropäisches Erscheinungsbild, mittleres Alter, etwa 180cm groß, gebräunt und kurze Haare. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere Hinweise zur Identität des Radfahrers.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell