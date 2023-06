Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht im Fließverkehr der Industriestraße, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr befuhr eine 72-jährige PKW-Fahrerin die Industriestraße stadtauswärts und bog nach links auf die Auffahrt zur B39 in Richtung Neustadt ab. Zugleich fuhr ein dunkler PKW mit Germersheimer Kennzeichen die Industriestraße aus der entgegengesetzten Richtung, befuhr die gleiche Auffahrt zur B39 und missachtete seine durch die Beschilderung und die Haltelinie angeordnete Wartepflicht, wodurch der dunkle PKW mit dem vorderen, rechten Radkasten der 72-Jährigen kollidierte und einen Schaden von ca. 2.500 Euro verursachte. Der dunkle PKW setzte anschließend unvermittelt seine Fahrt in Richtung B39 fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Kennzeichen/Fahrzeug des Unfallverursachers oder sonstigen relevanten Umständen machen können, um Meldung an Telefon 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell