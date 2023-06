POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrolltag der Polizei am Mittwoch

Waldsee (ots) - Am gestrigen Mittag, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Radfahrer einen Radweg im Bereich des Campinggebietes "Auf der Au". Beim Überqueren einer Ausfahrt des Campingplatzes stieß der Radfahrer mit einem bevorrechtigten PKW zusammen. Der PKW-Fahrer stieg hiernach kurz aus und entfernte sich danach mit dem PKW in Richtung Ludwigshafen. Der Radfahrer verletzte sich leicht am Bein. An dem Fahrrad ...

