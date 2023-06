Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM" - Polizei führt kreisweiten Schwerpunkteinsatz durch - Velbert

Ratingen

Hilden

Langenfeld

Monheim am Rhein - 2306022

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes am gestrigen Dienstag, 06. Juni 2023, führten Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Mettmann mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft aus Köln gezielte Kontrollen im Bereich der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität in den Städten Velbert, Ratingen, Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein durch. Der Schwerpunkteinsatz wurde im Kreis Mettmann in der Zeit von 11 Uhr bis 23 Uhr durchgeführt.

Die eingesetzten Beamten leiteten während des Einsatzes insgesamt 19 Ermittlungsverfahren ein, wobei hiervon acht Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt wurden.

So wurde unter anderem im "Höferpark" in Velbert ein Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten mehrere Druckverschlusstüten mit Cannabis sicher, die er zuvor in ein Gebüsch geworfen hatte, als er sich der Polizeikontrolle entziehen wollte.

Bei Kontrollmaßnahmen in Monheim am Rhein konnten die Einsatzkräfte zwei Personen antreffen, die laut dem polizeilichen Fahndungssystem per Haftbefehl gesucht worden waren. Die Beamten nahmen die Männer fest.

In Hilden konnten bei einer Bestreifung der Innenstadt drei Ladendiebe auf frischer Tat gestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache Hilden gebracht und nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung stellten die eingesetzten Beamten ebenfalls acht strafrechtliche Verstöße fest.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Langenfeld stellten die Beamten einen gestohlenen E-Scooter sicher, welcher von einem augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden 36-Jährigen geführt worden war. Da der Monheimer zudem die Beamten körperlich angegriffen hatte, leiteten die Einsatzkräfte gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in Ratingen stellten Beamte 25 Mängel an einem Ford Transit aus Essen fest. Da die Bremsanlage zum Teil außer Funktion war, wurde das nicht verkehrssichere Fahrzeug vor Ort stillgelegt. Den 38-jährigen Fahrzeugführer sowie den Haltern erwarten nun empfindliche Bußgelder sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Im Rahmen der weitergehenden Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den 34-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl offen war. Dieser konnte gegen Zahlung einer Ersatzfreiheitsstrafe außer Vollzug gesetzt werden.

Im Rahmen des Gesamteinsatzes wurden zudem sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und diverse Verwarngelder erhoben.

Der unter dem Projektnamen "ZooM" durchgeführte Schwerpunkteinsatz ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen". Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell