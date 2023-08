POL-PDKO: Rhein in Flammen 2023

Rhens (ots) - Zurzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Rhens. Dort steht der Carport-/Kellerbereich in Flammen. Die Löscharbeiten dauernd an. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Telefon: 06742 809-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle ...

