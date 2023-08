Koblenz (ots) - Am Freitag, dem 11.08.2022, gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf dem Kauflandparkplatz in Bendorf ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein-/Ausparken einen stehenden roten Ford Focus. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion ...

