Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu exhibitionistischer Handlung

Gera (ots)

Gera: Das ein Mann im Gebüsch steht und offenbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert, meldete gestern Mittag (05.07.2023) kurz nach 12:00 Uhr eine 72-jährige Frau der Geraer Polizei. Die alarmierten Polizisten rückten daraufhin unverzüglich in die Wiesestraße, konkret zur Straßenbahnhaltestelle Spielwiese, aus. Der von der Dame beschriebene Mann konnte allerding nicht mehr angetroffen werden. Auch eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kripo in Gera ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0173342/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (KR)

