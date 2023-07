Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bahnunglück

Greiz (ots)

Greiz: Heute Morgen, 05.07.2023, gegen 07:30 Uhr kam es auf entlang der Bahnstrecke von Greiz in Richtung Neumühle, konkret im Bereich der Leonhardtstraße in Greiz, zu einem Bahnunglück, in dessen Folge eine Person tödliche Verletzungen davontrug. Polizei und Rettungskräfte waren folglich im Einsatz. Die Zugstrecke wurde für einen längeren Zeitraum gesperrt. Insbesondere wurden die Parkgasse sowie die Friedhofsstraße gesperrt.

Die 20 Zuginsassen aus dem Regionalzug wurden vor Ort vorsorglich betreut, blieben nach aktuellem Stand unverletzt.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Unglücksfall aufgenommen, wobei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell