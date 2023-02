POL-PPTR: Überfall auf Werttransportfirma - mehrere Hinweise nach "AktenzeichenXY..ungelöst"

Trier/Heidelberg (ots) - Die am 15. Februar 2023 um 11:41 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung kann zurückgenommen werden. Die 44-jährige Vermisste aus Kenn wurde am 15. Februar um 18:45 Uhr nach einem Zeugenhinweis durch Polizeikräfte in einem Hotel in Heidelberg wohlbehalten angetroffen und anschließend in medizinische Behandlung verbracht. Die Polizeipräsidien Trier und Mannheim bedanken sich für die ...

