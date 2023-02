Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Trier/Heidelberg (ots)

Die am 15. Februar 2023 um 11:41 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung kann zurückgenommen werden.

Die 44-jährige Vermisste aus Kenn wurde am 15. Februar um 18:45 Uhr nach einem Zeugenhinweis durch Polizeikräfte in einem Hotel in Heidelberg wohlbehalten angetroffen und anschließend in medizinische Behandlung verbracht.

Die Polizeipräsidien Trier und Mannheim bedanken sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung, welche maßgeblich zum Fahndungserfolg beigetragen hat.

Es wird darum gebeten, alle personenbezogenen Daten zu löschen.

