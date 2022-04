POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten

Moers (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr lief ein 42-jähriger Moerser über den Ostring in Höhe Königlicher Hof, als auf ihn zwei Unbekannte zukamen. Sie sprachen den Moerser zunächst an, dann schlug einer der beiden dem Mann ins Gesicht und entriss ihm seine Brusttasche. In der Brusttasche befanden sich ...

