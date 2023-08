Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Lahnstein (ots)

Am Donnerstag, den 10.08.2023, gegen 16.05 Uhr, ereignete sich in Lahnstein auf der B 260 in Höhe der Brücke Friedrichsegen/ K 67 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein von der K 67 kommender PKW wollte nach links auf die B 260 in Fahrtrichtung Lahnstein einbiegen und übersah dabei ein von rechts kommenden, bevorrechtigten LKW. Es kam zur Kollision, bei dem ein 10-jähriges Kind in dem PKW mit drei Insassen leicht verletzt wurde. Alle Insassen des PKW wurden vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig geregelt, es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

