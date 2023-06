Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Koffer aus ICE gestohlen - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

Am Donnerstagmorgen (8.Juni) haben Beamte der Bundespolizei zwei 25 und 27-jährige Kofferdiebe im Hauptbahnhof Hamm festgestellt. Während einer Kontrolle der beiden Brüder fiel den Einsatzkräften auf, dass die zwei mitgeführten Koffer offensichtlich nicht den Männern gehörten. Ein Koffer war verschlossen und konnte durch die vermeintlichen Inhaber vor Ort nicht geöffnet werden. Im zweiten Koffer befand sich Damenbekleidung. Auf der Wache der Bundespolizei öffneten die Einsatzkräfte den verschlossenen Koffer und fanden auch hier Damenbekleidung sowie eine hochwertige Fotokamera. Nach einer Videoauswertung ergab sich der Verdacht, dass die Koffer vermutlich aus einen ICE gestohlen wurden. Die Bundespolizei stellten die Koffer sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Bei der Durchsuchung der beiden staatenlosen Männer aus Hamm wurden zudem zugriffsbereit zwei Messer aufgefunden, weswegen sie sich nun strafverschärfend wegen Diebstahl mit Waffen verantworten müssen. Da die Eigentümerinnen der Koffer den Diebstahl nur kurze Zeit später bei der Bundespolizei in Dortmund und Düsseldorf meldeten, konnte ein Koffer noch am selben Morgen an die Eigentümerin übergeben werden.

