Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Falscher Gang gewählt - Unfall bei Einparkversuch verursacht hohen Sachschaden

Mannheim (ots)

Die 27-jährige Fahrerin eines Teslas verwechselte bei ihrem Einparkversuch am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr in der Straße "Beim Johannkirchhof" versehentlich den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang. Sie fuhr in der Folge auf den vor ihr geparkten Mercedes auf und schob diesen, durch die Wucht des Aufpralls, auf einen VW sowie einen weiteren Mercedes auf.

Bei dem Missgeschick wurde glücklicherweise niemand verletzt und es entstand lediglich ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell