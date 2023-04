Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Lagerzelt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Stadtlohner Straße; Tatzeit: zwischen 07.04.23, 12.00 Uhr, und 08.04.23, 09.00 Uhr; In der Nacht zum Samstag drangen Einbrecher auf dem Gelände einer Tankstelle an der Stadtlohner Straße in ein Lagerzelt ein, in dem Versandpakete gelagert waren. Der oder die Täter öffneten mehrere Pakete und entwendeten den Inhalt. Genaue Angaben zur Beute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

