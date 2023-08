Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kosmetikstudio

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 1 Uhr und 8 Uhr ein bodenlanges Außenfenster zu einem Kosmetikstudio "Im Sterzwinkel" auf. Hiernach begab sich die unbekannte Täterschaft in den Empfangsbereich und entwendete hier eine abschließbare Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Im Anschluss begab sich die Täterschaft durch eine unverschlossene Zwischentür in den privat genutzten Wohnraum der Inhaberin. Durchsucht wurden die Räumlichkeiten jedoch nicht. Anschließend verließ die unbekannte Täterschaft das Gebäude mit der Geldkassette.

Zeugen die Hinweise auf die Tat oder die unbekannten Täter oder Täterinnen geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Schriesheim zu melden, unter: 06203-61301.

