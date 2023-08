Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken auf dem E-Bike unterwegs

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Weinheim fiel am Dienstag, um kurz vor Mitternacht, ein E-Bike auf, das in Schlangenlinien auf der Breslauer Straße in Richtung Multring unterwegs war. Als sie den 55-jährigen Fahrer kontrollieren wollte, verlor dieser beim Absteigen das Gleichgewicht. Im Gespräch ergaben sich weitere Hinweise, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. So ging von ihm eine deutliche Fahne aus, er lallte und konnte nur stark verzögert auf Fragen antworten. Ein Atemtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Der 55-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

