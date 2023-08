Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 68-Jährige fällt auf Messenger-Betrug rein und überweist Geld an Betrüger

Heidelberg (ots)

Am Montagvormittag erhielt eine 68-Jährige per Whatsapp (oder Messengerdienst) eine Nachricht, in der ihr vorgegaukelt wurde, dass es sich beim Absender um ihren Sohn handele, der eine neue Telefonnummer habe. Gleichzeitig wurde die Seniorin gebeten, eine Rechnung per Überweisung für diesen zu tätigen.

Im Glauben, ihrem Sohn zu helfen, überwies die Dame im Folgenden eine Summe von rund 2.000 Euro auf die in der Nachricht angegebenen Bankverbindung. Später versuchte der Whatsapp-Kontakt sie noch zu einer weiteren Überweisung zu bewegen. Hier wurde die 68-Jährige jedoch misstrauisch und bat um einen persönlichen Anruf ihres vermeintlichen Sohnes. Daraufhin meldete sich die Person nicht mehr. Die Seniorin kontaktierte die Polizei und erstattete Anzeige.

Dieser Fall zeigt abermals, wie wichtig es ist, - insbesondere ältere Menschen - vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes hat daher gerade eine neue Aufklärungskampagne und eine Themenwoche dazu gestartet. Nähere Informationen und weitere Materialien dazu finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/messenger-betrug-nachfragen-schuetzt/

