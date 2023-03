POL-E: Essen: Unbekannter schlägt 61-Jährigem mit Glasflasche ins Gesicht - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Am Donnerstag (16. März) kassierte eine 20-jährige Essenerin in einer Waschstraße an der Hans-Böckler-Straße, als ihr gegen 14 Uhr ein Kunde in einem SUV über den Fuß fuhr. Die Mitarbeiterin versuchte noch auf den Vorfall aufmerksam zu machen, doch der unbekannte SUV-Fahrer ...

mehr