Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Unfall unbehelligt weitergefahren

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 08.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer die Carl-Benz-Straße von der Waldhofstraße aus kommend. Auf Höhe einer Bäckerei bog er nach links in die Murgstraße ab. Beim Abbiegevorgang schwenkte der Anhänger des LKW etwas zu weit zur Seite und touchiert hierbei einen am Straßenrand geparkten Fiat eines 72-Jährigen. In Folge wurde die Seitenscheibe der Fahrertür des Fahrzeugs eingeschlagen, der linke Außenspiegel abgerissen und die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt. Durch eine Zeugin wurde der Fahrer auf den Unfall aufmerksam gemacht, den er scheinbar nicht bemerkt hatte. Der Fahrer blieb im Fahrzeug sitzen, drehte sich zu dem beschädigten Fahrzeug um und wartete noch kurz ab, bevor er dann jedoch seine Fahrt fortsetzte. Durch die Angaben der Zeugin konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden. Er muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Schaden wird auf etwa 2.500 EUR geschätzt.

