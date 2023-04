Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus PKW - Seitenscheibe eingeschlagen

Merkelbach (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Merkelbach, Auf dem Röffel, die Seitenscheibe eines VW Transporters eingeschlagen und Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Die Polizei Hachenburg bittet daher um Mithilfe: Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

