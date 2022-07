Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit 2 schwer verletzten Personen

Neuss-Korschenbroich (ots)

Am 29.07.22, 17:55 Uhr, kam es auf der L 32 in Korschenbroich-Glehn zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Korschenbroicher zusammen mit seiner 55-jährigen Ehefrau auf einem Quad die L 32 aus Richtung Glehn kommend in Richtung Büttgen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Quad und kollidierte mehrfach mit der rechtsseitigen Leitplanke. Bei dem Aufprall wurden beide Personen schwer verletzt. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, seine Ehefrau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 32 gesperrt. Das Quad wurde durch die Polizei sichergestellt. An dem Quad und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

