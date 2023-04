Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verkehrsunfallflucht

Lichtzeichenanlage beschädigt

Bad Ems (ots)

In der Nacht von Freitag, den 07.04.2023 auf Samstag, den 08.04.2023, kam es in der Wilhelmsallee in Bad Ems zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Fahrer mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem LKW, von der Fahrbahn ab und stieß in Höhe der Hausnummer 11 gegen eine Lichtzeichenanlage (Fußgänger-Ampel). Diese wurde hierdurch beschädigt, der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (Tel. 02603-9700) erbeten.

