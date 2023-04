Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kestert - Auffinden von Giftködern

Kestert (ots)

Am 07.04.2023 gegen ca. 14:30 Uhr wurde an einem Feldweg zwischen Oberkestert und Kestert ein Giftköder aufgefunden. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden. Am vergangenen Sonntag wurde bereits ein Giftköder in Bornich aufgefunden. Die Köder sollten keinesfalls mit bloßen Händen angefasst oder in offenen Abfallbehältern entsorgt werden. Sollten Haustiere mit einem vermeintlichen Giftköder in Kontakt gekommen sein, sollte unverzüglich ein Tierarzt aufgesucht werden. Die Polizei bittet daher alle Tierhalter um besondere Aufmerksamkeit.

