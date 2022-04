POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Zeit vom 25. bis 27.04.2022 drangen unbekannte Täter über ein Fenster in das Sportheim in der Otterberger Straße ein. Eine seitliche Eingangstür war ebenfalls angegangen worden, hatte jedoch standgehalten. Aus dem Schankraum wurden mehrere Elektrogeräte entwendet. An einer angrenzenden Garage wurde das Schloss ebenfalls gewaltsam entfernt. Entwendet wurde daraus jedoch nichts. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu ...

mehr