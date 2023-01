Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Müllhaufenbrand führt zu Feuerwehreinsatz auf dem Altstadtfriedhof

Rottweil (ots)

Wegen eines in Brand geratenen Müllhaufens ist es am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz am nördlichen Eingang des Altstadtfriedhofs in der Göllsdorfer Straße gekommen. Zu dem Brand rückte die Feuerwehr Rottweil mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann aus und brachte das Feuer auch schnell unter Kontrolle. Dennoch wurde ein Holzgaragentor durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0741 477-0 erbeten.

