POL-KN: (Spaichingen/ Lkr Tuttlingen) Fahranfänger kommt von der Straße ab- 10.000 Euro Blechschaden

Spaichingen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, hat ein 18-jähriger Autofahrer mit einem Ford Fiesta auf der Kreisstraße 5912 einen Unfall verursacht, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Der junge Mann fuhr von Spaichingen kommend in Richtung Hausen. In einer Linkskurve kam der 18-Jährige nach links von der Straße ab, prallte mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke, überfuhr noch einen Leitpfosten und blieb in einem neben der Fahrbahn befindlichen Graben stehen. Der junge Autofahrer verletzte sich bei dem Aufprall nicht.

