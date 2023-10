Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Setzingen/A7 - Sattelzug kippt um

Ein Verletzter, hoher Schaden und kilometerlanger Stau war die Folge eines Unfalls am Montag auf der A7 bei Setzingen.

Gegen 13 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der A7 in Richtung Würzburg. Er war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Auf Höhe Setzingen, bei km 824, kam der aus Rumänien stammende Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte er rund 70 Meter an den Leitplanken entlang. Am Ende der Leitplanken fuhr der Sattelzug auf dem Grünstreifen weiter, ehe das Gespann in die ansteigenden Böschung krachte. Dort kippte der Sattelzug nach links und kam auf dem Standstreifen auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Kühlauflieger war mit rund mit 38 Tonnen Obst und Gemüse beladen. Das verblieb im Frachtraum, obwohl dieser stark beschädigt und aufgerissen wurde. Der Fahrer konnte von Ersthelfern aus dem Führerhaus des DAF befreiet werden, so die Polizei. Der Mann wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik.

Die Verkehrspolizei Heidenheim ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Gespann auf rund 180.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken und der Flur wird mit ca. 5.000 Euro angegeben. Glücklicherweise waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt.

Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen und einem kilometerlangen Stau. Erst nach dem die Unfallstelle durch die Einsatzkräfte und Straßenmeisterei abgesichert war, löste sich dieser wieder auf. Der Verkehr konnte auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigleitet werden. Die Sperrung des Standstreifens und des rechten Fahrstreifens dauert aktuell noch an und wird sich bis in die Nachmittagsstunden hinziehen.

Für die anschließende Bergung des Sattelzugs durch einen Abschlepper muss die A7 in Richtung Würzburg zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird dann durch die Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Langenau ausgeleitet.

