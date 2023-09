Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Unfall beim Überholen

Am Dienstag erlitt ein Rollerfahrer bei Dürmentingen schwere Verletzungen.

Gegen 14 Uhr war eine 70-Jährige mit ihrem Audi von Kanzach in Richtung Dürmentingen unterwegs. Vor ihr fuhr ein 71-Jähriger mit einem Roller. Kurz vor der Einmündung nach Seelenwald überholte die Frau den Rollerfahrer. Da sie wohl keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Roller hatte, kam es zum Unfall. Die Frau erfasste den Roller seitlich mit dem Kotflügel vorne rechts. Der 71-Jährige erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätz den Schaden am Audi auf 8.500 Euro, am Roller auf 4.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

