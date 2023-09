Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Berauscht gefahren

Am Dienstag kontrollierte die Polizei einen Autofahrer der Rauschgift konsumiert hatte.

Ulm (ots)

Beamte der Polizei Ulm kontrollierten gegen 8.54 Uhr einen 22-Jährigen in der Donaustetter Straße. Der war zuvor mit einem Kleintransporter auf der Ehinger Straße in Richtung Ulm unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle hatten die Polizisten schnell den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschgift stehen könnte. Ein Urintest verlief positiv auf THC und bestätigte den Verdacht. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Zudem musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525 Euro bezahlen.

