Ulm (ots) - Am Montagabend meldete sich ein 44-Jähriger persönlich an der Wache der Justizvollzugsanstalt in Ulm. Gegenüber den Justizbeamten teilte er mit, er habe seinen Garten-Nachbarn erschlagen. Sein Opfer soll sich in einem Gartenhaus in Ulm befinden. Die Polizei Ulm nahm den alkoholisierten Mann vorläufig ...

mehr