POL-UL: (GP) Rechberghausen - Unfall mit mehreren Beteiligten

Am Montag rückte die Polizei zu einem Unfall in Rechberghausen aus.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 fuhr eine 81-Jährige mit einem Opel vom Parkplatz eines Supermarktes in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah die 81-Jährige wohl einen 41-jährigen Pedelec-Fahrer. Der fuhr verbotenerweise auf dem Gehweg und konnte nicht mehr bremsen. Er kollidierte mit dem Opel und stürzte. Im weiteren Verlauf kollidierte der Opel der 81-Jährigen noch mit dem Skoda einer 59-Jährigen. Die fuhr bereits auf der Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr. Durch den Unfall wurde der 41-jährige Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Sein Pedelec blieb unbeschädigt. Ebenso zog sich der 58-jährige Beifahrer im Skoda leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die 81-Jährige und die Fahrerin des Skoda blieben unverletzt. Eine Polizeistreife aus Uhingen nahm den Unfall auf. Die Beamten schätzen den Schaden am Opel auf 5.000 Euro. Der Skoda erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau. Eine zweite Streife der Polizei Uhingen regelte deshalb vor Ort den Verkehr.

