Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim/B30 - Fehler beim Spurwechsel

Am Montag stießen zwei Fahrzeuge auf der B30 zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 8.26 Uhr fuhr eine 55-Jährige in einem Dacia an der Anschlussstelle Biberach-Nord auf die B30 auf. Dort wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah die 55-Jährige eine 50-Jährige, die mit einem Kia bereits auf der linken Spur fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Der Schaden am Kia wird auf rund 7.000 Euro, am Dacia auf 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

++++1776968(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell