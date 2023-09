Ulm (ots) - Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit einem Mercedes Kleinbus in der Hangstraße in Richtung Mühlstraße. An der Einmündung zur Mühlstraße bog die Fahrerin des Kleinbusses nach rechts ab. Hierbei übersah sie eine 22-Jährige in einem Peugeot. Die fuhr bereits auf der Mühlstraße in Richtung ...

mehr