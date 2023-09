Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz/A7 - Reifen geplatzt

Am Montag wurden mehrere Fahrzeuge auf der A7 bei Giengen beschädigt.

Ulm (ots)

Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem Sattelzug auf der rechten Spur der A7 in Richtung Würzburg. Aus bislang unbekannter Ursache platzte ein Reifen auf der linken Fahrzeugseite des Sattelzugs. Zu diesem Zeitpunkt befuhren ein 51-Jähriger in einem Seat und eine 29-Jährige in einem Peugeot die linke Spur in selber Richtung. Der 51-Jährige überfuhr daraufhin mehrere Reifenteile auf der Fahrbahn. Durch herumfliegende Reifenteile wurde die Windschutzscheibe am Peugeot der 29-Jährigen beschädigt. Anschließend überfuhr ein 58-Jähriger in einem Mini ebenfalls herumliegende Reifenteile auf der Fahrbahn und verlor zudem sein Kennzeichen.

Beamte des Verkehrsdienstes in Heidenheim nahmen den Unfall auf. Sie schätzten die Schäden am Sattelzug und am Seat auf je 2.000 Euro. Die Schäden am Peugeot und am Mini werden auf je 3.000 Euro geschätzt. Sowohl die Sattelzugmaschine, als auch der Peugeot mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

++++1780571(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell