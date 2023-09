Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - In Sportheim eingebrochen

Von Samstag auf Sonntag soll ein Unbekannter in ein Sportheim im Stadtteil Bermaringen eingebrochen sein.

Nach ersten Erkenntnissen fand der Einbruch zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr statt. Ein Unbekannter beschädigte einen Bewegungsmelder am Sportheim in der Straße Kirchgaßäcker. Anschließend versuchte der Einbrecher ein Fenster zum Gastraum aufzuhebeln. Da dies misslang, machte sich der Unbekannte an einer Garage zu schaffen. Um das Rolltor zu öffnen, riss der Unbekannte einen Schaltkasten an der Garage ab. Da sich das Garagentor nicht öffnete, drückte der Einbrecher schlussendlich ein Fenster an der Garage auf. Der Einbrecher stieg durch das Fenster ein, stahl einen Kanister mit Benzin und flüchtete. Die Summe des verursachten Schaden liegt deutlich über dem der vom Täter gemachten Beute.

Der Polizeiposten Blaustein (Tel. 07304/8037-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher. Spezialisten der Polizei sicherten vor Ort Spuren.

