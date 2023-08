Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw kippt auf Bundesstraße um

Kaiserslautern (ots)

Eine Renault-Fahrerin kam am Donnerstagmittag von der Straße ab. Ihr Pkw kippte dabei um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die 60-Jährige fuhr auf der Bundesstraße 270 vom Gelterswoog kommend in Richtung Schopp. In einer Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr gegen den erhöhten Bordstein, so dass der Renault umkippte. Vermutlich war die Fahrerin auf der nassen Straße zu schnell unterwegs. Die 60-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden. Um auslaufende Betriebsflüssigkeit kümmerte sich die Straßenmeisterei. Weil das Auto nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt. Die Polizei regelte für die Dauer der Unfallaufnahme den Verkehr. |ksr

