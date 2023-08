Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf Verkehrsunfall folgt Körperverletzung - Autofahrer geben sich gegenseitig die Schuld

Schopp (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 270 bei Schopp ereignete. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 6.30 Uhr zu dem Unfall, als ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem Mitsubishi in den Gegenverkehr geriet. Er wich dann, auf Höhe eines Mercedes, nach rechts aus, um den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Infolgedessen kollidierte der Mitsubishi jedoch mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes eines 49-Jährigen. Als beide infolge des Unfalls anhielten, stieg der Mitsubishi-Fahrer aus und schlug dem 49-Jährigen mit der Faust in sein Gesicht. Ebenfalls zerriss er dem Mann sein Hemd und T-Shirt. Beide Männer geben sich gegenseitig die Schuld für den Unfall. Jetzt ermittelt die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |ksr

