POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt missachtet

Am Montag hatte eine 36-Jährige in Gerstetten nicht aufgepasst.

Ulm (ots)

Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit einem Mercedes Kleinbus in der Hangstraße in Richtung Mühlstraße. An der Einmündung zur Mühlstraße bog die Fahrerin des Kleinbusses nach rechts ab. Hierbei übersah sie eine 22-Jährige in einem Peugeot. Die fuhr bereits auf der Mühlstraße in Richtung Ortsausgang und hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Der Schaden am Kleinbus wird auf rund 3.000 Euro, am Peugeot auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

