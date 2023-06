Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

82-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag (13. Juni 2023) gegen 18:00 Uhr auf der Straße Et Grotendonk im Bereich Kervenheim gekommen. Eine 51-Jährige aus Kevelaer war in ihrem Seat Leon in Richtung Schloss-Wissener-Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen querte vor ihr eine 81-jährige Radfahrerin, die den Geh- und Radweg neben der Fahrbahn in Richtung Goch befuhr, plötzlich die Straße. Offenbar wollte die Seniorin eine gegenüberliegende Einmündung erreichen. Die Autofahrerin führte eine Vollbremsung durch und versuchte noch, der Radfahrerin auszuweichen. Sie konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Die 82-Jährige prallte seitlich gegen den PKW und stürzte, dabei verletzte sie sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße vorübergehend gesperrt. (cs)

