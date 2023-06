Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Alleinunfall: Pedelecfahrerin zieht sich schwere Verletzungen zu

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Dienstag (13. Juni 2023) kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Alleinunfall auf dem Lounweg in Wachtendonk. Eine 74-jährige Frau aus Rheurdt befuhr mit ihrem Pedelec den Lounweg aus Fahrtrichtung Langfeldweg kommend in Fahrtrichtung Fitschesweg. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über das Pedelec und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Ein Ersthelfer, welcher Teil einer zwölfköpfigen Personengruppe war und zu welcher auch die Frau gehörte, informierte den Rettungsdienst sowie die Polizei. Weitere Personen wurden nicht verletzt. (pp)

