Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Nicht mehr fahrtauglich

Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Montag in Salach.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr war ein Zeuge von Hohenstaufen in Richtung Ottenbach unterwegs. Dem Mann fiel ein Peugeot auf. Der fuhr vor ihm und deutlich in Schlangenlinien. In der Hauptstraße in Salach geriet der Peugeot-Fahrer auf die Gegenfahrspur. Möglicherweise streifte er dabei einen entgegenkommenden Kleintransporter mit dem Außenspiegel. Der Zeuge verständige die Polizei und verfolgte den Autofahrer. Eine Polizeistreife kontrollierte den Peugeot in der Beltstraße. Am Steuer saß ein 36-Jähriger. Der roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte knapp über zwei Promille intus. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Bei ihren Ermittlungen sucht die Polizei Eislingen nun nach dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. An dem Kleinstransporter könnte durch das Streifen im Begegnungsverkehr ein Schaden entstanden sein.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

++++1778546(DG)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell