Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht aufgeklärt

Wipperfürth (ots)

Beim Einparken ein anderes Auto beschädigen und dann einfach wegfahren - keine gute Idee. Dabei handelt es sich um eine Verkehrsunfallflucht, also eine Straftat. Die oberbergische Polizei hat eine sehr gute Aufklärungsquote in diesem Deliktsfeld - auch dank aufmerksamer Bürger.

Am Mittwoch (9. August) ereignete sich ein solcher Fall in Wipperfürth. Der Fahrer eines weißen Hyundai touchierte gegen 14:20 Uhr beim Rangieren auf der "Alte-Kölner-Straße" einen geparkten VW Polo. Dabei entstand an dem Hyundai ein Schaden von geschätzt 1500 Euro und an dem Polo von etwa 2000 Euro. Der Hyundaifahrer fuhr anschließend weiter und parkte mehrere Parkbuchten entfernt ein. Er stieg aus, schaute sich den geparkten Polo an und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Zeugen hatten den Unfall jedoch beobachtet und informierten die Polizei. Aufgrund der guten Hinweise der Zeugen konnte diese Unfallflucht schnell geklärt werden. Der Fahrer des weißen Hyundai musste seinen Führerschein abgeben und blickt nun einem Verfahren entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell