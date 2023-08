Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Wiehl (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochabend (9. August) ein 21-jähriger Wiehler bei einem Sturz mit seinem Motorrad zugezogen. Der Wiehler fuhr um 19:35 Uhr in Morkepütz auf der K52 in Richtung Marienhagen. Im Bereich einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, geriet in den Grünstreifen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

