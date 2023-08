Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit Phishing-SMS Geld erbeutet

Engelskirchen (ots)

Mithilfe einer Phishing-SMS konnten Betrüger letzte Woche auf das Konto einer Frau aus Engelskirchen zugreifen und mehrere tausend Euro abheben.

Die Geschädigte hatte eine SMS erhalten, die augenscheinlich von ihrer Bank stammte. Wegen eines angeblichen Sicherheitsupdates sollte die 48-Jährige ihre Zugangsdaten zum Online-Banking bestätigen. Weil die Frau kurz zuvor noch mit ihrer Bank in Verbindung stand, dachte sie an nichts Böses und gab die entsprechenden Daten preis. Am Montag musste sie dann allerdings feststellen, dass die SMS gar nicht von ihrer Bank stammte und Kriminelle mit ihren freigegebenen Daten mehrere tausend Euro abgebucht hatten.

Die Polizei rät, niemals die Zugangsdaten zu Online-Konten an fremde Personen herauszugeben. Per SMS und E-Mails versuchen Kriminelle regelmäßig, an Passwörter oder PINs von Banken oder auch Verkaufsplattformen zu gelangen. Dabei nutzen sie oft täuschend echt nachgebaute Seiten, die von den Originalseiten kaum zu unterscheiden sind.

Weitere Informationen zum Thema Phishing finden Sie unter diesem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

