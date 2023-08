Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse bei Frage nach Uhrzeit gestohlen

Waldbröl (ots)

Ein 29-Jähriger ist am Sonntagabend (6. August) in der Waldbröler Innenstadt Trickdieben zum Opfer gefallen. Der Waldbröler war gegen 22.30 Uhr auf der Vennstraße von zwei Unbekannten angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt worden. Dass ihn in diesem Zuge einer der beiden leicht anfasste, war dem Geschädigten zwar unangenehm aufgefallen, den wahren Grund dafür erkannte er allerdings erst kurz darauf: Die Unbekannten hatten es auf seine Geldbörse abgesehen und diese in dem kurzen Moment unbemerkt aus der Hosentasche gezogen. Beschreibung der tatverdächtigen Männer: 1. Ca. 20-25 Jahre, dunkle Haut, kurze krause Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke Nike 2. Ca. 30 Jahre, leicht getönter Hauttyp, rasierte Glatze, bekleidet mit blauer Hose und weißem T-Shirt

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

